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Karşıyaka'da Toros heyecanlı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon 8'inci haftada görev alıp Play-Off oynattığı Karşıyaka'yla yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Mesut Toros, takımın antrenmanlardaki hırsının kendisini heyecanlandırdığını...

Karşıyaka'da Toros heyecanlı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon 8'inci haftada görev alıp Play-Off oynattığı Karşıyaka'yla yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Mesut Toros, takımın antrenmanlardaki hırsının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Mesut Toros, futbolcularının hırsı ve isteğinin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, "Oyuncuların gösterdiği aşama ve istediği beni çok mutlu ediyor. Aynı disiplin ve hırsla geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. Çalışmaların İzmir etabını tamamladıktan sonra 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşıyaka, özel maç maratonunu İzmir dönüşü de sürdürecek.

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