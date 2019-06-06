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Karşıyaka'da Toros beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  TFF 3. Lig'de takımın mali yükünü büyük oranda çeken Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın futbol şubesine yeni sezonda da somut destek gelmezse görevi bırakma resti çektiği Karşıyaka'da teknik direktör...

Karşıyaka'da Toros beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 

TFF 3. Lig'de takımın mali yükünü büyük oranda çeken Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın futbol şubesine yeni sezonda da somut destek gelmezse görevi bırakma resti çektiği Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros da beklemeye geçti. Sözleşmesi bittikten sonra Şensan'la prensipte el sıkıştığını söyleyen başarılı teknik adam, "Karşıyaka'da mutluyum, huzurluyum. Bana 2. ve 3. Lig'den birçok teklif geldi ancak kulübümde kalacağımı söyledim. Yönetime de yeni sözleşme imzalayana kadar yalnız 1. Lig'den ciddi teklif almam durumunda düşüneceğimi ilettim. Onlar da olgunlukla karşıladılar" dedi.
"Kulüpteki gelişmeleri bekliyorum" diyen Mesut Toros, "Açıkçası geçen sezon Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın Play-Off oynamamıza çok büyük katkısı oldu. O olmasa takım bu durumda olmazdı. Umarım bu futbol şube-takım birlikteliği bozulmaz" diye konuştu.
Toros, geçen sezon düşme hattında son sıradan devraldığı Kaf-Kaf'a Play-Off oynatmıştı. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi bittikten sonra birçok teklif almasına rağmen önceliğinin Karşıyaka olduğunu söyleyip kalmayı kabul eden takım kaptanı Mustafa Aşan'ın da Şensan'ın resti sonrası kararsız kaldığı öğrenildi.

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