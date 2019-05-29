Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Karşıyaka'da Toros'a talip çok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon Karşıyaka'yı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezon öncesi birçok kulübün teknik adam listesinde yer alıyor....

Karşıyaka'da Toros'a talip çok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon Karşıyaka'yı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezon öncesi birçok kulübün teknik adam listesinde yer alıyor. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi biten tecrübeli teknik adamı göreve getirmek için Spor Toto 1'inci Lig'den Boluspor ve ligin yeni ekibi Menemenspor, TFF 2'nci Lig'den Tuzlaspor, 3'üncü Lig'den ise Diyarbekirspor'un nabız yokladığı öğrenildi. 
Özellikle Tuzla ve Diyarbekirspor'un da sezonun en flaş teknik direktörlerinden olan Toros'a takımı emanet etmek için ısrarcı olduğu belirtildi. Lig sonrası Karşıyaka'da başkan vekili Gökhan Şensan'la görüşüp beklemeye geçen Mesut Toros, önceliğinin Kaf-Kaf olduğunu açıklamıştı. Toros'un Karşıyaka dışında 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan bir takımda çalışmak istemediği, 1'inci Lig'den ciddi bir teklif gelmesi durumunda ise değerlendireceği belirtiliyor.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328