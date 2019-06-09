Karşıyaka'da Toros'a Bolu ve Ümraniye talip 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de geride kalan sezonda çoğunluğu altyapıdan oluşan kadrosuyla Karşıyaka'ya play-off oynatma başarısı gösteren teknik direktör Mesut Toros'a 1'inci Lig ekiplerinden teklif yağıyor. Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren deneyimli çalıştırıcıya, Boluspor'un ardından Ümraniyespor'un da talip olduğu öğrenildi. Öncelikle Karşıyaka ile görüşeceğini yineleyen Mesut Toros, "Karşıyaka Başkanvekili Gökhan Şensan'ın görevi bırakıp bırakmayacağını bekleyeceğim. Şensan'ın kesin kararını vermeden hiçbir kulüple masaya oturmayacağım" dedi.

Yeşil kırmızılı kulüpte huzurlu ve mutlu olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Sezon sonrası bir çok kulüpten teklif aldım. Bu ne kadar doğru işler yaptığımızın bir kanıtı. Karşıyaka'da Gökhan Şensan'a vermiş olduğum bir söz var. O sözümün arkasındayım. Şu an 2 ve 3'üncü Lig'den gelen tekliflere teşekkür ediyorum. Spor Toto 1'inci Lig dışında Karşıyaka'dan ayrılmayı asla düşünmüyorum. Aile ortamına sahibiz. Futbolcularımızla yarım kalan bir işi bitirmek istiyorum. Yönetimsel gelişmeleri ben de yakından takip ediyorum. Bu hafta her şeyin netleşeceğini umuyorum" diye konuştu.