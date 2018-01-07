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Karşıyaka'da Torbaoğlu-Denizkurdu zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - YÖNETİMİN istifa ederek 20 Ocak'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da kulüpteki şirketleşme çalışmalarıyla ilgili yarın camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu'yla eski başkanlardan...

Karşıyaka'da Torbaoğlu-Denizkurdu zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - YÖNETİMİN istifa ederek 20 Ocak'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da kulüpteki şirketleşme çalışmalarıyla ilgili yarın camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu'yla eski başkanlardan da olan Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu bir araya gelecek. Buluşmaya Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin aracılık ettiği öğrenildi. TFF 2. Lig'de düşme hattında yer alan transfer yasaklısı futbol takımının dağılmaya başlaması, üst üste gelen puan silme cezalarıyla demoralize olan camia, şirketleşme gündeminde bu görüşmeye kilitlendi. 
Aylardır şirketleşerek borçlarından kurtulmayı hedefleyen ancak sonuç alamayan kulüpte daha önce 2. başkanlık, basketbol şube başkanlığı ve asbaşkanlık da yapan Nazım Torbaoğlu, toplam borcun 5'te 3'ünü kendisi, 5'te 2'sini ise basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding'in üstlenmesi koşuluyla futbol şubesine talip olmuştu. Şirketleşme görüşmeleri kapsamında Yaşar Holding'in basketbol şube yönetimini devralması fikri de ortaya çıkmıştı. Holdingin eski CEO'su olan Hasan Denizkurdu, holding yönetiminin talebiyle son 2 ayda basketbol takımıyla bizzat ilgilendi. 
YAŞAR'DAN YOĞUN İLGİ
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, dün Hasan Denizkurdu'yla birlikte Pınar Karşıyaka'nın Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde oynadığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında tribünde yer aldı. Holding yönetimi, maç boyunca taraftarın coşkusuna ortak oldu. Feyhan Yaşar, atılan kritik basketlerden sonra taraftarla birlikte tezahürat yaptı. Bu görüntü, şirketleşme çalışmalarında camianın merakını daha da artırdı.

FOTOĞRAFLI 
 

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