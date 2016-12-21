Karşıyaka'da Tolungüç yönetimle görüşecek

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç'ün yol ayrımına geldiği iddia edildi.Geçen yıl son 9 haftada göreve geldikten sonra yaşadığı sıkıntılara rağmen takımını başarıya taşıyan Soner Tolungüç'ün görevinden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Yakın çevresine çok yıprandığını dile getirdiği belirtilen Soner Tolungüç'ün yarın İstanbul'dan İzmir'e gelerek yönetimle görüşeceği bildirildi. Tolungüç'ün görüşmede yönetime istifasını sunabileceği öne sürüldü.Karşıyaka'da 20 yıl önce futbolcu olarak da forma giyen Soner Tolungüç, kasım ayında yaşanan antrenman boykotları döneminde de ayrılığın eşiğinden dönmüştü.

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