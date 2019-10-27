Karşıyaka'da Tolungüç üzgün
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, kaçan 2 puana üzüldüklerini dile getirdi. Ağrı'da rakımın yüksek olması nedeniyle...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, kaçan 2 puana üzüldüklerini dile getirdi.
Ağrı'da rakımın yüksek olması nedeniyle maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Soner Tolungüç, "Rakip bu bölümde baskı yaptı. Hava şartları ve rakım bizi olumsuz etkiledi. Daha sonra oyuna denge getirdik. Devre arasında konuştuklarımızı ikinci yarıda sahaya yansıttık" dedi.
İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Oyunumuzun karşılığını alamadık. Gol olmayan net 7 pozisyonumuz var. Ancak futbolda bunlar var. Takımın oyun anlayışından ve mücadelesinden memnunum. Daha çok çalışacağız. İyi yoldayız. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Pozisyon zengiliği ve özverilerinden dolayı futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.
Puan cetvelinde 8'inci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 2 Kasım cumartesi günü evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'la karşılaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Trabzonspor
|8
|15
|4. Sivasspor
|9
|15
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Atletico Madrid
|10
|19
|3. Real Madrid
|9
|18
|4. Villarreal
|10
|17
|5. Granada
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5