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Karşıyaka'da Tolungüç üzgün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, kaçan 2 puana üzüldüklerini dile getirdi. Ağrı'da rakımın yüksek olması nedeniyle...

SPOR 27.10.2019, 13:26
Karşıyaka'da Tolungüç üzgün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, kaçan 2 puana üzüldüklerini dile getirdi.
Ağrı'da rakımın yüksek olması nedeniyle maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Soner Tolungüç, "Rakip bu bölümde baskı yaptı. Hava şartları ve rakım bizi olumsuz etkiledi. Daha sonra oyuna denge getirdik. Devre arasında konuştuklarımızı ikinci yarıda sahaya yansıttık" dedi.
İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Oyunumuzun karşılığını alamadık. Gol olmayan net 7 pozisyonumuz var. Ancak futbolda bunlar var. Takımın oyun anlayışından ve mücadelesinden memnunum. Daha çok çalışacağız. İyi yoldayız. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Pozisyon zengiliği ve özverilerinden dolayı futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.
Puan cetvelinde 8'inci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 2 Kasım cumartesi günü evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'la karşılaşacak.

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