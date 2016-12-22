Karşıyaka'da Tolungüç kararlı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'da istifa sinyali veren teknik direktör Soner Tolungüç, ayrılmaya kararlı. Dün vefat eden yeşil kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen'in Nazilli'deki cenazesine katıldığı için yönetimle yapacağı görüşme ertelenen Tolungüç, "Sezon başından bu yana çok yorulup yıprandım" şeklinde konuştu.

Hem saha içi hem de saha dışı etkenlerle boğuştuğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ligde 17 hafta boyunca yalnız teknik direktörlük değil yeri geldi psikologluk, yeri geldi pedagogluk yaptım. Bütün enerjimi harcadım. Takıma ikinci yarıda faydalı olacağıma inanmıyorum. Ben kararımı verdim ama camiadan ayrılmamam yönünde inanılmaz baskı var. Yönetimle görüşüp açıklama yapacağım" diye konuştu. Kadroyu sağlam temeller üzerine kurduklarını belirten Soner Tolungüç, "Ben olsam da olmasam da bu takım yoluna devam eder" dedi. Karşıyaka'da Zeki, alacağını bırakıp takımdan ayrıldı.

