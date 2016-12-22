Karşıyaka'da Tolungüç kararlı

Hem saha içi hem de saha dışı etkenlerle boğuştuğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ligde 17 hafta boyunca yalnız teknik direktörlük değil yeri geldi psikologluk, yeri geldi pedagogluk yaptım. Bütün enerjimi harcadım. Takıma ikinci yarıda faydalı olacağıma inanmıyorum. Ben kararımı verdim ama camiadan ayrılmamam yönünde inanılmaz baskı var. Yönetimle görüşüp açıklama yapacağım" diye konuştu. Kadroyu sağlam temeller üzerine kurduklarını belirten Soner Tolungüç, "Ben olsam da olmasam da bu takım yoluna devam eder" dedi. Karşıyaka'da Zeki, alacağını bırakıp takımdan ayrıldı.
Hem saha içi hem de saha dışı etkenlerle boğuştuğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ligde 17 hafta boyunca yalnız teknik direktörlük değil yeri geldi psikologluk, yeri geldi pedagogluk yaptım. Bütün enerjimi harcadım. Takıma ikinci yarıda faydalı olacağıma inanmıyorum. Ben kararımı verdim ama camiadan ayrılmamam yönünde inanılmaz baskı var. Yönetimle görüşüp açıklama yapacağım" diye konuştu. Kadroyu sağlam temeller üzerine kurduklarını belirten Soner Tolungüç, "Ben olsam da olmasam da bu takım yoluna devam eder" dedi. Karşıyaka'da Zeki, alacağını bırakıp takımdan ayrıldı.