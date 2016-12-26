Karşıyaka'da Tolungüç istifa etti

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan Karşıyaka'da geçen hafta istifa etmeyi kararlaştırıp taraftar, futbolcular ve yönetimin baskısıyla kararından vazgeçen teknik direktör Soner Tolungüç, aniden görevinden ayrıldı.Cuma günü ailesinin yanına İstanbul'a giden Soner Tolungüç, bugün takımın başında antrenmana çıkması beklenirken, bugün kulüp binasında yönetimle bir araya geldi ve istifasını sundu.Kulüp binasında yöneticilerin de katıldığı basın toplantısında camiadan helallik isteyen Tolungüç, yazılı açıklamasında şunları söyledi:"Geride bıraktığımız yarım sezonun değerlendirmesini yaptığımda; azim, hırs, mücadele, gözyaşı, emek ve tükenmek bilmeyen bir bağlılıkla kulübüme hizmet ettim. Ben, teknik ekibim ve futbolcu kardeşlerimle beraber çıktığımız bu umut yolculuğunda camiamıza yakışır bir duruşla her şartta görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Teknik bir değerlendirme yaptığımda geride kalan yarım sezonda saha dışı etkenler sebebiyle puan kaybı yaşamış olsak da, hedeflediğimiz şekilde devreyi kapattık. Altyapıdan yetişen oyuncuları takıma adapte edip A takım seviyesindeki gençlerin de gelişimini sağladık.Tüm bu sorumlulukları yüklenirken ihmal ettiğim ailem, Karşıyaka ailesinin bir parçası olduklarını bilip bunun gururunu yaşarken, özverili olmaları gerektiğini hiçbir zaman unutmadılar. Başarı için olmazsa olmaz kural, omuz omuza mücadele edip birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Teknik heyetim ve ben, tüm özverimizle hiçbir maddi çıkar gözetmeden mevcut durumda elimizden gelen daha fazla bir şey olmayacağını gördüğümüz ve aileme zaman ayırmadığım için sizlerden affınıza sığınarak uzaklaşıyorum. Karşıyaka benim ailem ve öyle kalacak. Hakkınızı helal edin" açıklamasını yaptı. Soner Tolungüç'ün kulüpten birikmiş maaş alacakları dışında talebi olmayacağı öğrenildi.HOCA DEĞİL AĞABEYKarşıyaka 2'nci Başkanı Yener Eyüboğlu, Soner Tolungüç'ü teknik direktörden öte ağabey olarak gördüklerini söyledi. Tecrübeli teknik adamla istemeyerek yolları ayırdıklarını söyleyen Eyüboğlu, "Büyük bir saygı ve sevgi duyduğumuz, bizden biri olarak kabul ettiğimiz hocamızla vedalaştık. Yeni teknik direktör konusunda birkaç günü kadar karar vereceğiz" dedi. Başkan Mutlu Altuğ, ABD'de olduğu için Tolungüç'ün vedasına katılamadı. Soner Tolungüç, yönetimin ardından Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giderek futbolcularıyla vedalaştı. Yeşil kırmızılı takım ve yönetim, Tolungüç'le veda yemeğinde de bir araya geldi.

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