Karşıyaka'da Tolungüç dönüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Mesut Toros'la yollarını ilk 3 maç sonunda ayırma kararı alan Karşıyaka'da Soner Tolungüç yuvaya dönüyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın Toros'la yolların ayrılması durumunda takımı Soner Tolungüç'e emanet etmeyi daha önce planladığı, tecrübeli teknik adamla vedalaşır vedalaşmaz Tolungüç'le prensipte anlaştığı öğrenildi. İzmir'e gelen Tolungüç, Büyükkarcı'yla masaya oturacak. Yeşil-kırmızılı taraftarların çok sevdiği eski teknik direktörlerden olan Tolungüç'ün işbaşı yaparak cumartesi günü oynanacak 1877 Alemdağspor maçında sahada olması bekleniyor.

Soner Tolungüç'le sözleşme imzalandığı takdirde Tolungüç döneminde sportif direktörlük yaptıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında teknik direktörlüğü devralan Atilla Güneş'in de yeniden sportif direktör olması gündemde. Yeşil-kırmızılılarda daha önce futbolcu olarak görev yapan Tolungüç, 2015-16 sezonunda 1'inci Lig'de son 9 maçta takımı çalıştırdı. Tolungüç, takımıyla 2'nci Lig'de 2016-17 sezonunu ilk yarıda 29 puanla dördüncü sırada geçip kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle istifa etti. Tecrübeli teknik adam, transfer yasağıyla dördüncü sezonuna giren mevcut kadroyu da yakından tanıyor.

BAĞIRLARA .ASILDI 3 HAFTADA GİTİİ

Karşıyaka'yı geçen sezon 7'nci haftada amatör kümeye düşme hattında son sıradayken devralıp lig sonunda Play-Off oynatarak 2'nci Lig'in kapısından döndüren Mesut Toros, yeni sezonda yalnız 3 maç dayanabildi. Yeşil-kırmızılı taraftarların geçen sezon bağırlarına bastığı Toros'la ipler yaşanan krizlerin üstüne takımın kötü gidişatıyla çabuk koptu. Kulüple sezon başında 2 yıllığına sözleşme yenileyen Toros, Battal'dan sonra Onur'un kadrodan elenmesi sonrası sosyal medyada bir grup taraftardan gelen yoğun tepkilerle yıprandı. Yaşanan tartışmalarla henüz 2'nci hafta sonrası ayrılığın eşiğinden dönen Mesut Toros, takım 3 maç sonunda 1 puanla düşme hattına girince veda etmek zorunda kaldı. Karşıyaka'nın sezon başında bu yıl için 150 bin TL peşinat ödediği Toros'un maaş alacağını tahsil edip tazminat talep etmeyeceği öğrenildi.