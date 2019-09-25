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Karşıyaka'da Tolungüç dönemi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından prensipte anlaştığı Soner Tolungüç'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Başkan...
SPOR 25.09.2019, 16:40
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından prensipte anlaştığı Soner Tolungüç'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimle görüşen Tolungüç, imzayı atıp yenileme çalışmaları süren tesislerin son durumunu inceledi. Yeşil-kırmızılılarda 2015-16 sezonunun son 9 haftasında ve 2016-17'nin ilk yarısında görev yapan tecrübeli teknik adam, 2.5 yıl sonra yuvaya döndü. Soner Tolungüç, ligde cumartesi günü 1877 Alemdağspor'la oynanacak maçta takımın başında sahada olacak. Karşıyaka'da takımın eski futbolcu ve teknik adamlarından Atilla Güneş de Tolungüç'ün ilk döneminde olduğu gibi sportif direktörlük görevini yürütecek.
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