Karşıyaka'da tek engel kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kıskacında olan Karşıyaka, son 2 yıl içinde 9 ismin alacağını kapattı önünde yalnızca Igor Duric'in alacağı kaldı.

Yıllar boyunca her transfer döneminde futbolcu değirmeni gibi çalıştıktan sonra borçlarından kaynaklı transfer yasağıyla 4'üncü sezonuna girmeye hazırlanan TFF 3'üncü Lig'deki yeşil-kırmızılılarda eski yabancı alacakları tek tek temizlendi. Daha önce Ekim 2016'da eski yabancılardan Ofoedu'ya borcunu ödemediği için FIFA'dan altyapılar dahil 2 dönem transfer yasağı alan, Eylül 2017'de Banahene'nin alacağı nedeniyle 3 puanı silinen Karşıyaka'da yabancı dosyalarını kapatmak için ilk ateşi taraftarlar yaktı.

Taraftarların kampanya düzenleyip topladığı paralarla eski futbolculardan Okan Şahingöz'ün Hollanda'daki 3 yetiştirici kulübüne 78 bin Euro ödenip 9 puan silme cezasının önüne geçildi. Toplanan paradan eski yabancılardan Kahe'nin 24 bin Euro alacağı da kapatılıp puan silme cezası önlendi. Şubat 2018'de o dönem adı kulübü şirketleştirmek için anılan iş adamı Mesut Sancak'ın büyük desteğiyle Shukurov'a 205 bin Dolar, Juninho'ya 220 bin Dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro ödenerek FIFA'dan kesinleşen toplam 18 puan silme cezası bertaraf edildi. O sezon Ofoedu'ya 59 bin Dolar ödeyip 6 puan silme cezasını önleyen yönetim, Banahene'ye de 40 bin Euro yatırarak FIFA'nın küme düşürme tehdidini kaldırdı.

Haziran ayında yarım dönem forma giyip 14 maçta tek gol atan forvet Fall'ın 172 bin Euro alacağını kapatan yeşil-kırmızılılar son olarak da yine yarım sezon oynayan Kvesic dosyasını 44 bin Euro karşılığında sonuca bağladı. Çoğunun adı bile unutulan yabancılarına tek tek ödeme yapıp büyük yükten kurtulan Karşıyaka'da 2015-16 sezonunun ilk yarısında takımda görev yapan Sırp stoper Igor Duric'in 160 bin Euro alacak talebi FIFA'da görüşülüyor. Dosyanın önümüzdeki aylarda karara bağlanması bekleniyor. Eski yabancılardan Tisdell, alacağını Futbol Federasyonu kanalıyla talep ederken Diarra şu an için bir tehdit oluşturmuyor.



