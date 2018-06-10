Karşıyaka'da Tayfun masada

İZMİR, ()



TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra geçtiğimiz günlerde iç transferde 9 futbolcunun son 3 yıldan kalan alacaklarını kapatıp sözleşme yenileyen Karşıyaka'da yönetim Tayfun'la da masaya oturacak.

Son 3 sezondur takımın değişmezlerinden olan gurbetçi futbolcu İspanya'daki tatilinden dönerken, Tayfun'un yarın yeşil-kırmızılı kurmaylarla görüşüp biten sözleşmesini yenilemesi bekleniyor. Karşıyaka'da İzmir'e dönüşü ertelenen Abdulhamit ise yönetime çarşamba günü geleceğini bildirdi. Karşıyaka, oyuncuları Metin ve Hakan'dan da cevap bekliyor.

