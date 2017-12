Karşıyaka'da sular durulmuyor

BORÇ batağından kurtuluş yolu olarak görülen şirketleşip futbol takımına ortak bulma görüşmelerinden halen sonuç alamayan Karşıyaka yine kaynıyor.Kısa vadedeki yeni puan silme cezası tehlikeleri, transfer yasaklısı takımın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattında yer almasının üzerine kadronun yıldız ismi Can'ın da serbest kalması sinirleri iyice gerdi.Camiada mali konularda pasif kalan yönetimin değişmesi için perşembe günü yapılacak şirketleşme kongresinde imza toplanıp seçimli genel kurul kararı alınması fikri ağırlık kazandı. Futbolda uçurumun kenarında bulunan kulüpte başkanlığa aday olmaya kimsenin yanaşmaması Başkan Mutlu Altuğ'a cephe alan camia büyüklerini endişelendiriyor.Yeşil-kırmızılılarda alacağı para 30 günlük yasal sürede ödenmeyince serbest kalmaya hak kazanan kadronun en skorer ismi Can ise yönetime tepki gösterdi. "Gitmem için ellerinden geleni yaptılar" diyen Can, "Beni yönetimden kimse aramadı. Başkan Mutlu Altuğ'un danışmanı Aylin Hanım arayıp 20 bin TL önerdi. 5 yıldır kulüpteyim, hasta oldum, dalağımdan rahatsızlandım yine sahaya çıktım. Alacağımın yarısını verseler beklerdim. Sezon başında Gümüşhanespor 800 bin TL önerirken takımda kaldım. Erhan ve teknik heyete paraları ödenirken benimle görüşmediler bile. Beni gözden çıkardılar. Transfer yasaklısı takımın en golcü futbolcusuydum. Bu takıma ve arkadaşlarıma yazık" diye konuştu.ALİ SAY DA GİDİYORKarşıyaka'da 8 golle takımın skor yükünü çeken Can'dan sonra bu sezon 3 kez ağları sarsan Ali Say da yol ayrımına geldi. Teknik direktör Halim Okta'nın yardımcısıyla tartıştığı için ligdeki son Kırklarelispor maçının kadrosuna alınmayan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ikinci yarı hazırlıklarına da katılmıyor. Ali'nin Başkan Mutlu Altuğ'la görüşüp takımdan ayrılmak istediğini söylediği, Altuğ'un ise kadronun banko isimlerinden olan futbolcuya perşembe günü yapılacak kongreye kadar izin verdiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Abdülhamit de paraları bu hafta içinde ödenmezse serbest kalacak.

FOTOĞRAFLI