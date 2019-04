Karşıyaka'da stat zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Karşıyaka'da 20 yıldır yapımı konuşulan, 10 yıldır da yeri, ihale süreçleri, imar, ruhsat ve inşaat tartışmaları süren yeni stat konusunda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile kulüp yönetimi bir araya geldi.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki toplantıda süreci başından beri takip eden İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten de hazır bulundu. Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın aksine stadın 2 kez ihalesi yapılıp iptal edilen eski İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılmasına destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantıya imar kuruluyla birlikte geldi. Belediye Başkanı Tugay, zirvede, "Stat inşaatının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından bir an önce başlatılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz hazırız ve belediye olarak asla engel koymayız" dedi.

Stadyumun önündeki tüm engellerin kalkacağını müjdeleyen Cemil Tugay, "Karşıyaka'nın özlemle beklediği stadına kavuşabilmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Taraftarlarımızın kendi stadında maçlarını izlemesi en kısa sürede sağlanacak. Kulüp yönetimiyle el ele vererek stadın yapım yolunu açacağız" diye konuştu.

14 Ocak 2014 ve 15 Haziran 2017 tarihinde yapılan ihaleleri açılan davalarla iptal edilen stat için yoğun bir çalışma programı uygulayacaklarını belirten Tugay, "Stat Karşıyaka'nın geleceğidir. Seçim öncesi verdiğimiz sözün arkasındayız ve çalışmalara başladık" dedi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, "Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın stadımızın yapılması için tüm imkanlarını seferber etmesi bizleri ve Karşıyaka camiasını çok sevindirmiştir. Mali, idari ve sportif anlamda yaptığımız doğru hamle ve yatırımlar, stat ile daha da büyüyecek ve anlam kazanacaktır" şeklinde konuştu.

ERTEN'DEN STAT SUNUMU

İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda stat projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Yalı'daki 27 bin 725 metrekarelik alanda hayata geçirilecek projenin iki kere ihale edildiğini, iki kere iptal edildiğini hatırlatan Erten, "Stat alanına bugüne kadar 2 bin kazık çakıldı ve 16 milyon TL harcama yapıldı. Bundan sonraki süreç ikmal ihalesi ile devam edecek. Bürokratik ve hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

Erten, stat çevresinde bulunan konutlarda yaşayan vatandaşların projeye karşı açtığı davanın sürdüğünü, ancak 15 gün önce mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişinin projenin yüzde 100 oranında uygun olduğunu belirterek, itirazların geçersiz sayılması yönünde rapor verdiğini söyledi. TOKİ'nin yatırım kapsamına alınıp henüz yeni ihale tarihi belli olmayan stadın daha önce yapılan zemin altı kısmı için geçen aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alınmış, otopark sorunu konusunda da bitişiğindeki Orman Bölge Müdürlüğü'yle anlaşmaya varılmıştı.

TUGAY'DAN TAM DESTEK

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, TFF 3.'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 2 hafta kala play-off hattını yakalayan Karşıyakalı futbolcular ve teknik heyetle de bir araya geldi. Ligde pazar günü Sultanbeyli Belediyespor maçına play-off biletini alma hedefiyle çıkacak yeşil-kırmızılı takıma başarılar dileyen Tugay, "Kalbimiz sizinle çarpıyor, sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu haftaki karşılaşmada da yanınızdayız. Elinizden gelen mücadeleyi vermenizi bekliyoruz" diye konuştu.

