Karşıyaka'da stat konusu gerginlik yarattı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta uçurumun kenarında olan Karşıyaka'da İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile kulübün arası, stat açıklamaları nedeniyle gerildi. Kulübün, İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanıp inşaatı 2 yıldır duran, yeniden başlayan itiraz davası süreci nedeniyle akıbeti belirsiz olan stadının yerine başından beri karşı olan Akpınar, hafta sonu katıldığı Çameria Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin toplantısında sert ifadeler kullandı. Stadın apartmanların arasına yapılmasına karşı olan ve daha önce bu alanın spor adası olarak değerlendirmesini öneren Akpınar'ın konuşmasında kullandığı, "Kulübü batırdılar borcu ben ödüyorum", "Apartmanların arasında küfür kültürünü artıracaksın. Burda böyle bir kitle istemedim", "Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nu vermesem altyapı çalışamayacak. Yalı'daki tenis kortlarını yıktılar, Mavişehir'de tenis kortunu bunlara verdim kullanıyorlar. Spor salonunu yıktılar, spor salonumuzda çalışıyorlar" gibi ifadeler taraftarlar arasında tepki çekti.

Taraftarlar, sosyal medyada kulüp ve taraftarla ilgili söylemini protesto ettikleri Akpınar ile ilgili ilçedeki birçok duvara yazı yazıp istifaya davet etti. Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği, KSK List gibi oluşumlar da bildiri yayınlayarak başkan Akpınar'ı özür dilemeye, kulübü de Akpınar'ı üyelikten ihraç etmeye davet etti. Karşıyaka yönetimi, gelişmeler üzerine, "Son günlerde sosyal medyada oluşan gündemden dolayı şeffaf yönetim anlayışımız çerçevesinde açıklama gerekli olmuştur. Yönetime geldiğimiz günden itibaren kulübümüze yapılan tüm nakit girdileri Yaşar Holding, Folkart İnşaat, yönetim kurulumuz, reklam ve gişe hasılatından ibarettir" açıklamasını yaptı. Yönetim, Akpınar'ın taraftarla ilgili söylemlerine ise, "Karşıyaka taraftarı sadece bir takım taraftarı değil aynı zamanda Karşıyakalılık kültürünün temsilcileridir. Yaratıcılığı, seviyesi, inandığı ve sahip çıktığı değerleriyle bir Karşıyakalı'nın her zaman en büyük gurur kaynağı "Kafsinkaflı olmak" olmuştur. Bu yüzdendir ki Büyük Karşıyaka Taraftarı'ndan söz ederken söylenecek kelimelerin ve kullanılacak üslubun daha dikkatli seçilmesi gerektiği aşikardır" şeklinde yanıt verdi.

KURTULUŞA ÖZEL PRİM

Küme düşmenin eşiğinde olan Karşıyaka'da üst üste 7 mağlubiyetin ardından istifasını sunan teknik direktör Cihat Arslan ile görüşerek yola devam kararı alan yönetim, kurtuluş için özel prim belirleyecek. Yeşil-Kırmızılı yönetim, Son 7 hafta öncesi 8 puanlık dezavantajı bulunan takım 2'nci Lig'de kalmayı başarırsa futbolcuların cebini ödülle dolduracak. Bu hafta pazar günü Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynanacak maç öncesi Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan'ın cezalı duruma düştüğü transfer yasaklısı Karşıyaka'da kadro alternatifsizliği nedeniyle geçen hafta kadro dışı bırakılan Mahmut'un affedilmesi gündemde.