Karşıyaka'da sorun çözüldü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme görüşmeleri kapsamında borçları ödenebilir seviyeye çekmeye getirmek isteyen Karşıyaka, eski futbolculardan Ahmet Arı'nın alacak dosyasını kapattı.

Kariyerinde 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 1.5 yıl forma giydiği yeşil-kırmızılılardan faizler ve yargılama masraflarıyla birlikte 386 bin TL alacaklı olan tecrübeli futbolcu, yönetimin uzun pazarlıkları sonucu alacağını 70 bin TL'ye kadar indirdi.

Ahmet'e kendi içinden oluşturduğu kaynakla parayı ödeyen yönetim, dosyayı kapattı. Karşıyaka'da 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim daha önce de Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın mali desteğiyle eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'yla anlaşarak FIFA'nın karara bağladığı 18 puan silme cezasından son anda kurtulmuştu.

Öte yandan Karşıyaka, Zonguldak Kömürspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor.

