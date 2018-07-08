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Karşıyaka'da sıra Hamit'te

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig'de iç transferde sözleşmesi biten 12 futbolcusunu yeniden anlaşarak yuvada tutan Karşıyaka, Abdülhamit Yıldız konusunda da son kararı bu hafta verecek. Yurt dışına gidip sezon bittiğinden bu...

Karşıyaka'da sıra Hamit'te

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de iç transferde sözleşmesi biten 12 futbolcusunu yeniden anlaşarak yuvada tutan Karşıyaka, Abdülhamit Yıldız konusunda da son kararı bu hafta verecek.
Yurt dışına gidip sezon bittiğinden bu yana çeşitli bahanelerle dönüşünü erteleyen tecrübeli defans oyuncusu, son olarak takımın bankoları arasındaki Mustafa Aşan, Metin ve Hakan'ın da sözleşme yenilemesinin ardından yönetime tekrar ulaştı. Karşıyaka'da kalmak istediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, bu hafta gelip masaya oturacağını bildirdi. 
Yeşil-kırmızılılar, Abdülhamit'i de kadroda tutarsa iç transferi noktalayacak. Kadrosunu büyük oranda korumayı başaran transfer yasaklısı Karşıyaka'da şimdiye kadar yalnız Tayfun ve Mahmut takımdan ayrıldı. Ayrılmak istediğini bildirip antrenmanlara çıkmayan kaleci Erhan'la de ipler kopma noktasına geldi. İzmir temsilcisinde 2015-16 sezonunun devre arasından bu yana forma giyen, stoper ve sağ bekin yanı sıra ön liberoda da görev yapan gurbetçi futbolcu Abdülhamit, geçen sezon 26 maça çıktı.

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