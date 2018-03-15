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Karşıyaka'da sıra futbolda

İZMİR, () Karşıyaka'da basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'u eleyip çeyrek finalist olmasından sonra gözler TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 6 yenilgiyle düşme hattından çıkamayan futbol takımına çevrildi.  Transfer...

Karşıyaka'da sıra futbolda

İZMİR, ()

Karşıyaka'da basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'u eleyip çeyrek finalist olmasından sonra gözler TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 6 yenilgiyle düşme hattından çıkamayan futbol takımına çevrildi. 
Transfer yasağı nedeniyle elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan yeşil-kırmızılı kulübün futbolcuları, PAOK maçını teknik direktör Cihat Arslan'la birlikte tribünde izledi. Karşıyaka taraftarları, maçın ardından Cihat Arslan ve futbolcuları da parkeye galibiyeti birlikte kutlamaya davet ederek motive etti. Karşıyaka, cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u taraftarının desteğiyle hem yenilgi zincirini hem de iç sahadaki kazanamama serisini kırmak için ağırlayacak.
 

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