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Karşıyaka'da sıra deplasmanda

Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta Fatsa Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor. Bu sezon daha önce evinde ligde...

SPOR 02.10.2019, 13:13
Karşıyaka'da sıra deplasmanda

Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta Fatsa Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor. Bu sezon daha önce evinde ligde Kozanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a yenilen Karşıyaka, dış sahada Tepecikspor maçından 1-1 beraberlikle dönüp Erbaaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Ligde 9 gün içinde 3 maça çıkacağı zorlu periyotta olan İzmir temsilcisi, Fatsa galibiyetiyle seri başlatıp bu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor. Karşıyaka, 5 Ekim Cumartesi Fatsa'ya konuk olduktan sonra 9 Ekim Çarşamba Kemerspor 2003'ü ağırlayıp ardından 13 Ekim'de Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.

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