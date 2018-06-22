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Karşıyaka'da rota Europe Cup

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta mücadele etme ihtimali ağırlık kazandı. Daha önce İzmir ekibine,...

Karşıyaka'da rota Europe Cup

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta mücadele etme ihtimali ağırlık kazandı. Daha önce İzmir ekibine, davet mektubu gönderen ULEB, EuroCup organizasyona katılacak 24. ve son takım olarak wildcard hakkını Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkan Türk Telekom'a verdi. 
FIBA'nın bir organizasyonunda yer almayı öncelikli olarak tercih eden ve bunun için Cenevre'de geçen hafta görüşmeler yapan Karşıyaka, sezonu kendisinden üst sırada tamamlayan Eskişehir Basket ve Sakarya Büyükşehir Basketbol, tercihlerini FIBA Şampiyonlar Ligi'nden yana kullanınca rotasını Europe Cup'a kaydırdı. FIBA Europe Cup, kaldırılan Eurochallenge Cup'ın yerine düzenleniyor.

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