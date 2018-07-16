Karşıyaka'da program netleşti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın ilk etapta oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşti. İlk hazırlık maçını çarşamba günü Altınordu U21 takımıyla oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, 24 Temmuz'da Turgutlu'da Turgutluspor'la karşılaşacak. 2 Ağustos'ta Nazilli Belediyespor'la rakip olacak İzmir temsilcisi 4 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar'a 15 günlüğüne kampa gidecek. Kampta en az 3 özel maç oynayacak Kaf-Kaf'ın bu karşılaşmalarının programı ise belli olmadı. Karşıyaka, 20 Temmuz Cuma günü takım halinde Foça'ya teknek turuna giderek stres atacak.