İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklara erken başlamayı planlayan Karşıyaka'da sözleşmesi süren isimler ve altyapıdan gençler, 17 Haziran Pazar günü toplanacak. Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki bayramlaşmanın ardından ilk antrenmanı pazartesi günü yapacak. Takımın tecrübeli futbolcularının katılımıyla Karşıyaka, 1 Temmuz'dan itibaren tam kadro çalışmalara başlayacak. Temmuz ayı boyunca İzmir'de çalışıp güç depolayacak yeşil-kırmızılılar, ardından izin yapıp 8-23 Ağustos tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da 15 günlüğüne kampa girecek. Karşıyaka, kampta ve İzmir dönüşünde bol özel maç oynayıp lig maratonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor.
Karşıyaka'da program netleşti
İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklara erken başlamayı planlayan Karşıyaka'da sözleşmesi süren isimler ve altyapıdan gençler, 17 Haziran Pazar günü toplanacak. Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar...
14 Haziran 2018 Perşembe 11:18
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