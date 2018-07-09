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Karşıyaka'da potaya yeni yönetim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, basketbol şubesine yeni yönetim oluşturdu.  Geçen sezon ikinci yarıda olduğu gibi direkt başkan Turgay Büyükkarcı'ya...

Karşıyaka'da potaya yeni yönetim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, basketbol şubesine yeni yönetim oluşturdu. 
Geçen sezon ikinci yarıda olduğu gibi direkt başkan Turgay Büyükkarcı'ya bağlı olacak yönetimde birçoğu daha önceki dönemlerde de kulüp yönetimlerinde görev yapan Serhan Şensan, Mustafa Özçakar, Gökşin Konsoloğlu, Olgar Erdoğanlar, Can Uluğtekin, Fatih Uysal, Gökhan Peksarı, Hasan Çağlar, İlhan Büyükkarcı, Murat Günenç, Volkan Özsökmen ve Yiğit Tusder yer alacak.
Dinamik, kulübe katkı sağlayacak bir yönetim oluşturduklarını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka'da yıllardır kulüp başkanı ve basket şube başkanı arasında sürtüşme yaşandığı için ayrı bir şube başkanı görevlendirmedik" dedi. 
Transfer görüşmelerinin sürdüğünü de belirten Büyükkarcı, "İyi bir takım kuruyoruz. Büyükçekmece'den transfer ettiğimiz guard Erving Walker, Karşıyaka taraftarının çok istediği, seveceği, kişisel olarak da beğendiğim bir isim. Hocamızın iyi tanıdığı öğrencisi. Skorer kimliğinin yanı sıra asist ortalaması da çok dikkat çekici" diye konuştu.
ALTYAPIYA DORDE SİJAN
Basketbol altyapısında da kapsamlı bir yapılanmaya giden Karşıyaka, geçen sezon A takımda Aleksandar Trifunovic'in yardımcılığını yapan Dorde Sijan'ı altyapıda kişisel gelişimden sorumlu antrenörlüğe getirdi. Oyuncuların kişisel ve mental gelişimlerini küçük yaştan itibaren takip edecek Karşıyaka, hedefini her sezon A takıma 1 oyuncu, 2 yılda bir de A Milli Takımı'na yeni oyuncu vermek olarak belirledi. Altyapıda takım menajeri belirleyecek Karşıyaka, spor okullarını yeniden organize ediyor. Yeni okullar açarak sporcu havuzunu büyütecek Karşıyaka, elit sporcu yetiştirmeye odaklanacak.
 

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