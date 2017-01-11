Karşıyaka'da polemik yok

KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçildiği, bundan böyle tüm şubelerin gelir ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını açıklamasının ardından Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, polemiğe girmenin kulübe zarar vereceğini söyledi.

Şubelerle ilgili durumu basın önünde tartışmayacağını belirten Turgay Büyükkarcı, "Zaten sezon başından bu yana tek kasa gibiyiz. Futbol şubesi ve kulüp giderleri için hem kişisel olarak para verdim hem de basketbol şubesinin gelirlerinden katkı yaptık" dedi. Karşıyaka'da basketbol şubesinden sezon başından bu yana futbola yaklaşık 1.3 milyon TL kaynak aktarıldığı öğrenildi.

Yeşil kırmızılılarda geçen sezonun son bölümünde Başkan Fatih Diniz'in tüm branşları mali ve idari olarak kendisine bağlama kararının ardından dönemin Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu istifa etmişti. Pınar Karşıyaka'da aralık ayında kadro dışı kaldıktan sonra geçen hafta Yeni Zelanda'nın Breakers takımıyla anlaşan guard Kevin Dillard'a fesih bedeli olarak maaşının üzerine 20 bin dolar ödendiği belirtildi. FOTOĞRAFLI