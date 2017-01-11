Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Karşıyaka'da polemik yok

KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçildiği, bundan böyle tüm şubelerin gelir ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını açıklamasının ardından Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, polemiğe...

Karşıyaka'da polemik yok
KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçildiği, bundan böyle tüm şubelerin gelir ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını açıklamasının ardından Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, polemiğe girmenin kulübe zarar vereceğini söyledi.
Şubelerle ilgili durumu basın önünde tartışmayacağını belirten Turgay Büyükkarcı, "Zaten sezon başından bu yana tek kasa gibiyiz. Futbol şubesi ve kulüp giderleri için hem kişisel olarak para verdim hem de basketbol şubesinin gelirlerinden katkı yaptık" dedi. Karşıyaka'da basketbol şubesinden sezon başından bu yana futbola yaklaşık 1.3 milyon TL kaynak aktarıldığı öğrenildi.
Yeşil kırmızılılarda geçen sezonun son bölümünde Başkan Fatih Diniz'in tüm branşları mali ve idari olarak kendisine bağlama kararının ardından dönemin Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu istifa etmişti. Pınar Karşıyaka'da aralık ayında kadro dışı kaldıktan sonra geçen hafta Yeni Zelanda'nın Breakers takımıyla anlaşan guard Kevin Dillard'a fesih bedeli olarak maaşının üzerine 20 bin dolar ödendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI        

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55