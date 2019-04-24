Karşıyaka'da Play-Off tehlikesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 3 galibiyetle son 2 hafta öncesi uzun süredir kovaladığı Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, finallere kalırsa yarı finalde çıkacağı iç saha maçını seyircisiz oynama tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sezon kötü ve çirkin tezahürat yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 5 kez ceza alıp iç sahadaki son Yeni Orduspor maçını taraftarından yoksun oynayan Kaf-Kaf, pazar günü Sultanbeyli Belediyespor önünde tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapıldığı takdirde yine seyircisiz oynamayla cezalandırılacak. Karşıyaka ceza alırsa son 2 haftada hata yapmayıp Play-Off'a adını yazdırdığı takdirde Play-Off yarı finalinde evindeki hayati öneme sahip maçta taraftar desteğinden yoksun olacak.

Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 15.30'da oynayacağı Sultanbeyli karşılaşmasında son yılların tribün rekorunu kırmayı planlayıp stat gişelerinde yığılma olmaması için biletleri hafta başında lisanslı ürün mağazalarından satışa çıkaran Kaf-Kaf'ta yönetim taraftarı küfürlü tezahürat konusunda uyardı. Grupta 6. sıradaki Altındağ Belediyespor bu hafta evinde Pazarspor'a mağlup olursa rakibini yendiği takdirde Play-Off'u garantileyecek yeşil-kırmızılılarda taraftarlar, pazar günü maçta tribünü bayraklarla süsleyip final havası yaratmayı planlıyor. Karşıyaka'da önemli 90 dakikada takımın değişilmez isimlerinden stoper Cenk ile ön libero Arif, sarı kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak.

23 NİSAN'DA ÖZEL KONUKLAR

SULTANBEYLİ Belediyespor maçının hazırlıklarına dün başlayan Karşıyaka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel konuklarla kutladı. Yeşil-kırmızılıların ilk kez oluşturulan U9 takımı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde A takıma misafir oldu. Teknik direktör Mesut Toros'un tesisteki masasına çocuklar oturup takıma taktik verdi. Karşıyakalı minik futbolcular, ağabeyleriyle çift kale maç yapıp ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte poz verdi. U9 futbolcularının aileleri de maçı saha kenarında heyecanla izledi. Kaf-Kaf'ta haftanın ilk antrenmanında Başkan Turgay Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan da takımı yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası 23 Nisan doğumlu olan futbolculardan Cihan'ın 21. doğum günü kutlandı.

(FOTOĞRAFLI)