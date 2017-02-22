Karşıyaka'da PFDK şoku

KARŞIYAKA'da geçen hafta teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Güneş'in, ligin ilk yarısında sportif menajer olarak çalışırken aldığı 7 maçlık cezayı çekmeden pazar günkü Aydınspor 1923 karşılaşmasında sahaya çıktığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmesi, camiada şok etkisi yarattı.

Antrenörlük sözleşmesi olmadığı halde, ceza almasına yol açan ilk yarıdaki olaylı Aydınspor 1923 maçında Güneş'i antrenör olarak akredite edip sahaya girmesini sağlayan Karşıyaka, Federasyon'la temas kurarak sorunu çözmeye çalışıyor. Futbol Disiplin Talimatı'nın 50'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkedilen Güneş'in 14 maç ceza alıp sezonu kapatma ihtimali yönetimi endişelendiriyor.

Uygulamada usül hatası olduğunu savunan Başkan Mutlu Altuğ, "Bir kişi, bir ceza için iki kez suçlanamaz. İlk yarıda ceza aldığı maçta antrenörlük sözleşmesi yokken antrenör olarak akredite edilmiş. Ancak o dönemde genel menajerdi. Güneş, bu hafta yönetici olarak sahaya girerken, akreditasyonu Federasyon'a danışıp çıkardık. Lisansı olmadığı için sahaya yönetici olarak girdi. Burada bir işlem hatası var. Yanlıştan dönülecektir" dedi. Kariyerinde teknik adam olarak çıktığı ilk maç sonrası yaşadığı şokla demoralize olan Atilla Güneş ise, "Çektiğim cezayı bir daha mı çekeyim? Konunun üzerinde fazla, durmayıp takımı Kırklarelispor maçına konsantre etmeye çalışıyorum. Ceza alırsam o zamanki süreçte değerlendirilecek bir durum" diye konuştu.