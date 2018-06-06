Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Karşıyaka'da pazarlık sürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Yeni sezon öncesi geçen hafta iç transferde 9 futbolcunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileyen Karşıyaka'da Tayfun, Abdülhamit ve Metin'le temaslar sürüyor.  Tatil için gittiği Almanya'dan İspanya'ya...

Karşıyaka'da pazarlık sürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Yeni sezon öncesi geçen hafta iç transferde 9 futbolcunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileyen Karşıyaka'da Tayfun, Abdülhamit ve Metin'le temaslar sürüyor. 
Tatil için gittiği Almanya'dan İspanya'ya geçen Tayfun, yönetime cumartesi günü döneceğini iletti. Tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Abdülhamit'le alacağı ve yeni sezon ücreti konusunda yapılan pazarlıklar son noktaya gelinirken Metin'den de cevap bekleniyor. İlk etapta prensipte anlaşılmasına rağmen daha sonra sözleşme imzalamayan Hakan konusunda ise yeni gelişme olmadı. Mustafa Aşan ise TFF 3'üncü Lig'de askerlik engeli nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcuya TFF 2'nci Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'den teklifler olduğu öğrenildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325