Karşıyaka'da Onur'a dönüş yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçı için saatleri sayan Karşıyaka'da bir grup taraftarın sosyal medyada kadrodan elenen Onur Kıntaş konusunda yaptığı çağrıya olumsuz yanıt geldi. Taraftarlar, 2 Eylül Pazartesi günü bitecek transfer döneminin son günlerinde 31 Mayıs'ta sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat önerilmeyen, henüz bir kulüple de anlaşmayan Onur'la yeniden anlaşılmasını isterken teknik heyet ve yönetimin bu fikre soğuk olduğu belirtildi. Onur defterini 4 ay önce kapatan kurmayların futbolcunun dönüşüne kesinlikle vize vermeyeceği öğrenildi.

GÜLTEKİN'DEN KOMBİNE DESTEĞİ

Karşıyaka eski futbol şube yöneticilerinden Ayhan Gültekin, satışa çıkan kombine biletlerden 21 bin TL'lik alarak altyapıya katkıda bulundu. Futbol altyapının sezon öncesi kaynak yaratmak için sattığı futbol kombinelerinden alıp Taraftarlar Derneği'ne hediye eden Gültekin, camiaya da kombine çağrısı yaptı.

Karşıyaka'ya gönül veren herkesin kulübe gücü yettiğince destek olması gerektiğinin altını çizen Ayhan Gültekin, "Bu armaya, renklere gönül veren, bu semtte yaşayan herkes Kaf-Kaf'a sahip çıkmalı. Ben her zaman elimden geldiğince kulübümüze destek olmaya çalışıyorum. Tüm Karşıyakalılar kulübe sahip çıkmalı. Başka Karşıyaka yok. Hem A takımın hem da altyapımızın yanında olmalıyız" dedi.

Gültekin'in aldığı biletler taraftara dağıtılacak.