Karşıyaka'da öncelik acil ödemelerde

Paraları ödenmezse 2 Haziran'da serbest kalma hakkını elde edecek Metin, Arif ve Onur, 4 Haziran'a kadar süresi bulunan Hakan ve 9 Haziran'da boşa çıkacak Ali Kemal ile Fatih'in tüm alacaklarının yatırılması planlanıyor. Yeşil kırmızılılar, 31 Mayıs'ta serbest kalacak Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut, Bartu ve Behram'la ise henüz görüşmedi. Bu futbolcuların geçen sezondan kulüpten toplam 1 milyon 40 bin TL alacağı var.
Paraları ödenmezse 2 Haziran'da serbest kalma hakkını elde edecek Metin, Arif ve Onur, 4 Haziran'a kadar süresi bulunan Hakan ve 9 Haziran'da boşa çıkacak Ali Kemal ile Fatih'in tüm alacaklarının yatırılması planlanıyor. Yeşil kırmızılılar, 31 Mayıs'ta serbest kalacak Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut, Bartu ve Behram'la ise henüz görüşmedi. Bu futbolcuların geçen sezondan kulüpten toplam 1 milyon 40 bin TL alacağı var.