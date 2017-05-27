Karşıyaka'da öncelik acil ödemelerde

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kadrosunu kaybetme tehlikesi yaşayan transfer yasağı olan Karşıyaka, önceliği alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran 9 isme verecek. Karşıyaka'nın alacakları için Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çeken futbolcularına toplam 900 bin TL civarında borcu bulunuyor. Başvurusunun üzerine geçen 1 aylık yasal süresi yarın dolacak Mustafa Aşan'a ödeme yaparak serbest kalmasının önüne geçen Karşıyaka, diğer ödemeler için Yaşar Holding'ten destek bekliyor.

Paraları ödenmezse 2 Haziran'da serbest kalma hakkını elde edecek Metin, Arif ve Onur, 4 Haziran'a kadar süresi bulunan Hakan ve 9 Haziran'da boşa çıkacak Ali Kemal ile Fatih'in tüm alacaklarının yatırılması planlanıyor. Yeşil kırmızılılar, 31 Mayıs'ta serbest kalacak Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut, Bartu ve Behram'la ise henüz görüşmedi. Bu futbolcuların geçen sezondan kulüpten toplam 1 milyon 40 bin TL alacağı var.