Karşıyaka'da Ofoedu telaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle başı ağrıyan Karşıyaka, FIFA'dan yeni puan silme cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaf-Kaf, eski futbolcularından Chikeluba Ofoedu'ya 26 Haziran Salı gününe kadar faizleriyle birlikte 65 bin dolar tutan borcunu ödeyemezse FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puanı silinecek. FIFA, kulübe resmi yazı göndererek Ofoedu'nun alacağının ödenmesi konusunda son uyarıyı yaptı. Daha önce birçok dosyayı son anda çözen yeşil-kırmızılılar, TFF 3. Lig'e düştüğü yılda henüz yeni sezon bile başlamadan 6 puanından olmamak için günlük kurla 310 bin TL tutan bu parayı toplamak için arayışa geçti.

Karşıyaka'da 2013-14 sezonundan 2014-15 sezonunun devre arasına kadar forma giyip ardından Samsunspor ve Eskişehirspor'da oynayan Nijeryalı forvet Ofoedu, alacağı nedeniyle Ekim 2016'da kulübe FIFA kanalıyla altyapılar dahil 2 dönem transfer yasağı da getirmişti. Geçen sezonun ilk yarısında eski yabancılardan Banahene'ye olan borcu ve Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyememesi yüzünden 6 puanı silinen, ardından sezon sonunda küme düşen yeşil-kırmızılılarda Okan Şahingöz ile Makukula'dan kaynaklı borçlar nedeniyle 12 puan silme cezası alınmasına taraftarın düzenlediği kampanya engel oldu.

Shukurov, Juninho, Kovalchuk'un FIFA kanalıyla kesinleşen alacaklarını Folkart Yapı'nın 2 milyon 325 bin TL'lik desteğiyle kapatıp 18 puan silinmesini engelleyen Karşıyaka'nın 20 Ocak'ta göreve gelen yönetimi, geçen ay Banahene'ye 213 bin TL ödeyip kulübün sahaya bile çıkmadan amatör kümeye düşürülmesinin önüne geçti. Karşıyaka, pazarlık halinde olduğu Ofoedu dosyasını da kapatabilirse FIFA'da puan silme veya küme düşürme tehlikesi yaratabilecek önünde sadece Fall ve Duric'in alacakları kalacak. Geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilediği futbolculara kendi içinden yarattığı 2 milyon TL'yi ödeyen, hafta başında vergi taksidi de yatırması gereken yönetim, toplam 600 bin TL kaynak arıyor.

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