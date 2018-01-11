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Karşıyaka'da ödeme yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka'da bugün 3 futbolcuya toplam 265 bin TL ödeme yapması gereken yönetimin gerekli kaynağı yaratamadığı öğrenildi. Alacaklarının yatırılmaması...

Karşıyaka'da ödeme yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka'da bugün 3 futbolcuya toplam 265 bin TL ödeme yapması gereken yönetimin gerekli kaynağı yaratamadığı öğrenildi.
Alacaklarının yatırılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazanan; ancak yönetime süre veren orta saha oyuncusu Mahmut Temür ve sağ bek Abdülhamit Yıldız'a bugün toplam 100 bin TL ödenmesi gerekiyordu. Alacağı 165 bin TL nedeniyle kulübe ihtarname çeken sol bek Anıl Çıracı da parası yatırılmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandı.
20 Ocak'taki genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan yönetimin, 3 oyuncuyu takımda kalmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı ve kaynak arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Transfer yasağı bulunan Karşıyaka, kongrede şirketleşerek borçlarından kurtulmayı planlıyor. İkinci yarı öncesi Can Erdem ve Ali Say'la vedalaşan yeşil-kırmızılılarda Mahmut, Abdülhamit ve Anıl'ın durumları belirsiz.
 

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