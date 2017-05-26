Karşıyaka'da Mustafa Aşan takımda kaldı

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken kadrosundaki oyuncuları kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka, Mustafa Aşan'ı takımda tuttu.Federasyon'a giden ilk isim olan ve alacağını tahsil edememesi durumunda 28 Mayıs Pazar günü serbest kalma hakkı kazanacak 29 yaşındaki ön liberoya haftanın son iş gününde 76 bin TL ödeme yapıldı. Kulüpten 97 bin TL alacağı bulunan Mustafa'ya sezonun ilk yarısındaki Aydınspor 1923 derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 7 maç ceza aldığı için para cezası kesilip bu tutar toplam alacağından düşüldü.Kadrosundaki futbolcularla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, diğer ödemelerle ilgili hafta başında Yaşar Holding'le toplantı yapacak. Kadrosundaki futbolculara 2.4 milyon TL borcu bulunan Karşıyaka, kadronun dağılmaması için ödemeler konusunda holding cephesinden destek bekliyor. Yeşil kırmızılılarda Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut ve Behram'ın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek. Federasyona başvuran futbolculardan Metin, Arif ve Onur, paraları ödenmezse 2 Haziran'da, Hakan, 4 Haziran'da, Ali Kemal ve Fatih ise 9 Haziran'da serbest kalma hakkı kazanacak.

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