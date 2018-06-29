Karşıyaka'da Metin de kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Karşıyaka, 11'inci imzayı stoper Metin Peker'e attırdı. Sözleşmesi biten ve ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki futbolcu, yeşil-kırmızılılarla 2 yıllığına kontrat yeniledi. Metin, altyapısında yetişip 2011 yılında profesyonel olduğu Karşıyaka'da son 2 sezondur takımın bankolarından oldu. Daha önce sözleşmesi biten Onur, Cenk, Anıl, Battal, Bartu ve Arif'in yanı sıra Fatih, Harun ve Mustafa Değirmenci'yle mukavele yenileyen dış transfer yasaklısı Karşıyaka, bu hafta içinde ise Mustafa Aşan'ı da takımda tutmuştu.

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