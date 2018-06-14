İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da transfer yasağı nedeniyle yönetimin kadroda tutmak istediği orta saha oyuncusu Mahmut Temür, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı. Yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren gurbetçi futbolcu Almanya Bölgesel Lig takımlarından Alemannia Aachen ile anlaştı. 2015-16 sezonunun devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu Kaf-Kaf'ta o sezon 2'nci Lig'e düşme acısı yaşarken, son olarak geçen sezon da 3'üncü Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı. Mahmut, 2.5 sezonda Karşıyaka formasıyla toplam 61 maça çıkıp 7 gol attı.
Karşıyaka'da Mahmut gitti
İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da transfer yasağı nedeniyle yönetimin kadroda tutmak istediği orta saha oyuncusu Mahmut Temür, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı. Yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona...
14 Haziran 2018 Perşembe 15:32
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