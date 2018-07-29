 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Karşıyaka'da küskünlere çağrı 

İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, yeşil-kırmızılı camiaya destek çağrısı yaptı. Kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini anlatan Hakan...

Karşıyaka'da küskünlere çağrı 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, yeşil-kırmızılı camiaya destek çağrısı yaptı. Kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini anlatan Hakan Çeliker, "Taraftarlar ve geçmiş dönemlerde görev almış yöneticiler, küskünlüklerini bir kenara bırakıp kulübe el vermeli. Güçbirliği sağlamalıyız. Bizim kimseye dargınlığımız yok. Karşıyaka'nın menfaati için herkese kapımız açık. En büyük ihtiyacımız destek, başarılı olacaksak bunun altında herkesin imzası olmalı" dedi.
Kaf-Kaf'tan alacaklı kişilerle yaşanan sorunları ortadan kaldırdıklarını, tesisleri bakıma alarak futbolculara gerekli ortamı sağladıklarını belirten Asbaşkan Çeliker, "Herkesten fedakarlık bekliyoruz. Yönetim olarak ciddi projelerimiz var. Bunları birer birer hayata geçireceğiz. Zamanla projelerimizi açıklayacağız. Genç futbolcularımızın hiçbir sorunu yok. Bu yıl onlar için kendilerini gösterme zamanı. Tüm imkanlar sağlandı. Sorunsuz bir sayfa açtık. Şimdi hepimiz sportif başarıya odaklanmalıyız. Kulübün ileri gitmesi için çalışmalıyız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar