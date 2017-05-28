Karşıyaka'da kritik hafta

SPOR Toto 2'nci Lig'de kadrosundaki futbolcuları kaybetme tehlikesi yaşayan transfer yasaklısı Karşıyaka, en kritik haftaya girdi. Alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Mustafa Aşan'a ödeme yaparak takımda tutmayı başaran yeşil kırmızılılarda Onur, Metin, Arif ve Hakan, paraları ödenmezse bu hafta cuma günü, Ali Kemal, Fatih, Ali Say ve Anıl ise önümüzdeki hafta serbest kalma hakkı kazanacak.Geçen sezondan Onur'un 113 bin, Metin'in 110 bin, Arif'in 100 bin, Ali Kemal'in 88 bin, Fatih'in 80 bin, Hakan'ın 70 bin, Ali Say'ın 120 bin, Anıl'ın 102 bin TL alacağı bulunuyor. Paraların tamamı ödenemezse altyapıdan yetişen bu futbolcular serbest kalıp anlaşacakları kulübe bonservissiz gidecekler. Yaşar Holding yönetimiyle salı günü bir araya gelecek Mutlu Altuğ başkanlığındaki yönetim, ödemeler için destek bekliyor.Karşıyaka, çarşamba günü sözleşmeleri bitip serbest kalacak Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut, Bartu ve Behram'la ise şimdilik masaya oturmayacak. Öncelikle Federasyon'a giden isimlere ödeme yapılması, ardından bu futbolcularla anlaşma zemini aranması planlanıyor. Kadronun iskeletini oluşturan bu futbolculardan geçen sezon 17 golle takımı sırtlayan Can'ın 152 bin, 7 gol, 18 asistle oynayan Tayfun'un 147 bin, 7 gol atan Okan'ın 132 bin, savunmanın değişilmezleri Abdülhamit'in 179, Cenk'in 178 bin TL alacağı var. Mahmut 175, Behram 62 bin TL alacaklı.