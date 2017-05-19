Karşıyaka'da kongre günü

KARŞIYAKA'nın olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak

Kongrede ilk gün kongre divanının seçilmesi ve başkanın konuşmasından sonra mali konular görüşülecek. Yönetimin çalışma raporu, bilanço ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulu ibraya sunulacak. Taslak bütçenin de oylanacağı kongrede yeni yönetimin seçimi pazar günü saat 10.00 ile 15.00 arasında aynı salonda yapılacak. Kongrede tek başkan adayı çıkması halinde seçimin de yarın gerçekleştirmek için formül aranacak.

Bu arada kongre öncesi Başkan Mutlu Altuğ dışında henüz aday çıkmadı. Altuğ'un listesinde mevcut yönetimden Serdar Işıldar, Serhat Bayülken, Bora Pehlivanlar, Onur Keleş, Serkan Ergüven ve basketbol şube yönetiminden Mustafa Celep gibi isimlerin yer alması, Serdar Işıldar ve Mustafa Celep'in ikinci başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

Sezon içinde Başkan Altuğ'la ters düşüp basketbol şubedeki başkanlık görevinden alınan ancak ana yönetimdeki görevini kağıt üzerinden sürdüren mevcut 2'nci Başkan Turgay Büyükkarcı ve yine 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu listede yer almayacak.

TRANSFER YASAĞI 13 MİLYON TL'YE DAYANDI

Toplamda 45 milyon TL'yi bulan borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamındaki borçlarına 2012-13 sezonunda futbol takımında forma giyen İbrahim Şahin, Adnan Güngör ve Onur Bayramoğlu'nun alacakları da eklendi. Toplam 440 bin TL tutarındaki alacak davaları, kesin sonuca bağlandı. Söz konusu miktarın eklenmesiyle Karşıyaka'nın transferin önünü açabilmek için ihtiyaç duyduğu rakam 13 milyon TL sınırına dayandı.

Bu parayı bulabilse bile FIFA'dan gelen yasak nedeniyle Ocak 2018'e kadar takviye yapamayacak olan Karşıyaka'nın mevcut kadronun dağılmaması için de futbolcularına olan 2 milyon 422 bin TL güncel borcu kapatması gerekiyor.