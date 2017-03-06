Karşıyaka'da kardeş kulüp krizi

EKONOMİK sorunlar içinde ayakta kalma mücadelesi veren Karşıyaka ile aynı isimle 5 yıldır Ankara'da faaliyet gösteren Ankara Karşıyaka Spor Kulübü (ANKA KSK) arasında isim hakkı krizi çıktı.

Yeşil kırmızılı yönetim, Karşıyaka'nın logosunu, renklerini ve ismini kullanıp voleybol ve basketbol okulu açarak liglerde mücadele eden ANKA KSK'dan yıllık isim hakkı talep etti. Daha önce Karşıyaka'da voleybol şube başkanlığı da yapan Vural Budak başkanlığında kurulan ANKA KSK, bu talepten sonra hafta sonunda sert bir açıklama yayınladı. Bünyesinde yetiştirdiği 2 voleybolcu Yasemin ve Melis'i Karşıyaka'ya veren ANKA KSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu kadar emeğin ardından kulübümüz bizden yıllık 33 bin TL spor okulu açma ve işletme bedeli talep etti. Bu dakikadan sonra bu çalışmayı sürdürmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Bizden bu talepte bulunanlar, arzu ederlerse 33 bin liralık kayıplarını kulübümüze hediye ettiğimiz sporcularımızın bonservis bedelleri üzerinden tahsil edebilirler. Bu 5 yılın sonunda bize de düşen bir hayat dersi oldu. Öğrendik ki Karşıyaka'da hiçbir başarı, cezasız kalmazmış."

KARŞIYAKA BAŞKANI ALTUĞ: "BU İŞ PROTOKOLE BAĞLANMALI"

ANKA KSK'nin çıkışı, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde oynayan Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Altuğ, kulüp adına faaliyet gösteren spor okullarının bir prosedüre bağlanmasının şart olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Vural Budak, protokolle ilgili Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven'le görüştü. Bana kulübümüzün istediği anlaşma metnini gönderdi, ardından hemen sosyal medya açıklaması yaptılar. Konu para değil. Aylık 2700 TL tutan bu rakamı başka boyuta çekmek yanlış. Karşıyaka'ya sporcu yetiştirme amacı taşıyan ANKA'dan Yasemin ve Melis'i aldık ama sezon başında bir başka sporcuyu İlbank'a vermelerinden haberimiz olmadı. İlişkiyi bir protokole bağlamalıyız. Böylece yanlış anlamaların ortadan kalkacağını düşünüyorum."

