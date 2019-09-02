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Karşıyaka'da kaptan sakatlandı
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son dakikada gelen beraberlikle başlayan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Kadronun en tecrübeli...
SPOR 02.09.2019, 11:25
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son dakikada gelen beraberlikle başlayan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Kadronun en tecrübeli ismi olan Mustafa, iç yan bağlarından sakatlandı. Maç sonrası dizinde başlayan şiddetli ağrı geçmeyen Mustafa'nın durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Kadronun değişilmezlerinden olan Mustafa'nın yan bağlarında kopma olmadığı ancak sahalardan bir süre uzak kalıp kalmayacağının netleşmediği belirtildi. Yeşil-kırmızılılarda kasığındaki sakatlık nedeniyle ilk maçı kaçıran Doğukan ise bu hafta takıma dönecek.
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