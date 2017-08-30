Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Karşıyaka'da kanat oyuncu arayışı

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona verilen 1 haftalık aradan sonra 10 Eylül'de Silivrispor'u ağırlayacak Karşıyaka, cezalı Ali Say'a alternatif arıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'in değişilmez isimlerinden sağ kanat Ali Say, Sakaryaspor'la...

Karşıyaka'da kanat oyuncu arayışı
İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona verilen 1 haftalık aradan sonra 10 Eylül'de Silivrispor'u ağırlayacak Karşıyaka, cezalı Ali Say'a alternatif arıyor.
Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'in değişilmez isimlerinden sağ kanat Ali Say, Sakaryaspor'la oynanan ilk maçta çift sarı karttan oyun dışı kalmıştı. Teknik Direktör Atilla Güneş, iyileşmesi halinde Tayfun'u sol kanatta değerlendirip, Ali Say'ın yerine Battal'ı sağda kullanmayı planlıyor. Bu arada gençlerden Mustafa Değirmenci ve Anıl da alternatifler arasında yer alıyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle Sakarya'da forma giyemeyen Can ile kasığındaki pubis kaynaklı ağrılar geçmeyen Tayfun henüz antrenmanlara başlayamadı. 
Takımın Ali Say'la birlikte hücumda en önemli oyuncuları Can ve Tayfun'un Silivrispor randevusuna yetiştirilmesi planlanıyor. Hafif sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve kaleci Erhan da önlem amaçlı dinlendiriliyor. Yarın 2 günlük izne çıkacak Kaf-Kaf'ta yönetim, bayram öncesi kulüp personeline birer maaş ödeme yaptı. Sakaryaspor beraberliğinin primlerini ise takımın sponsoru da olan Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan'ın dağıtması bekleniyor. Öte yandan futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı öncesi ay-yıldızlı bayrakla birlikte Karşıyaka flaması açarak fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314