Karşıyaka'da kampanya sürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup'ta kendi altyapısından oluşturduğu kadroyla son 4 maçı gol yemeden 10 puanla geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka'da yönetimin geçen hafta kulübe mali destek sağlamak için başlattığı SMS kampanyası devam ediyor. Taraftarların tüm mobil telefon operatörlerinden KAFKAF yazıp boşluk bırakmadan 10 ile 70 TL arasında aylık katkı miktarını yazarak kayıt olup borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan kulüplerine destek aktarabilecekleri kampanya yarın basketbol takımının FIBA Europe Cup'taki BC Ventspils maçında sürdürülecek. Pınar Karşıyaka, maçta parkeye kampanyaya destek çağrısı yapan pankartla çıkacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda reklam panolarında da kampanya tanıtımı dönecek. Futbolda sezon başından bu yana hiçbir kurum, kuruluş ve kişiden katkı alamayan genç kadrolarının başarılarıyla camianın yüzünü güldürdüğünü söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, yerel yönetimlere çağrı yaparak, "Biz şube yönetimi olarak takıma, personelimize mali yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ancak tüm yük yalnız birkaç kişinin omzuna yüklenemez. Yerel seçimler öncesi destek sözü veren kimseden henüz destek alamadık. Herkesi kampanyaya katılıp Karşıyaka'nın yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

5 ÖNEMLİ EKSİK

Karşıyaka'da Cumartesi günü Ofspor'la oynanacak Play-Off yarışındaki kritik maç öncesi takımda 5 önemli eksik var. Sakatlıkları nedeniyle Osmaniyespor deplasmanında oynamayan Özgür, Harun ve Mustafa Değirmenci'nin yine forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılılarda Battal ve Doğukan da cezalı duruma düştü. Teknik direktör Mesut Toros, hücum hattında görev yapan Battal, Doğukan, Özgür ve Harun'un yokluğunda yine İlyas, Görkem, Burak, Cihan gibi 20 yaşındaki oyuncuları sahaya sürecek. Mustafa Aşan'ın ise cezası bitti.