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Karşıyaka'da kamp krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şirketleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca yönetimin istifa ederek 20 Ocak'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da futbolcular bugün başlaması gereken Antalya kampına...

Karşıyaka'da kamp krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şirketleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca yönetimin istifa ederek 20 Ocak'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da futbolcular bugün başlaması gereken Antalya kampına gitmedi. Can Erdem'in ayrıldığı, antrenmanlara çıkmayan Ali Say'ın ayrılık arifesinde olduğu yeşil-kırmızılılarda paralarını alamayan futbolcular, sabah 09.00'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nden hareket etmesi planlanan otobüse binmedi. Otobüse sadece altyapıdan kamp kadrosuna alınan gençler oturdu. Genç futbolcular da aslar gelmeyince araçtan indi. Yeşil-kırmızılılarda kampın maliyetini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın üstleneceği açıklanmıştı.
Ligde ilk yarıyı düşme hattında bitiren Karşıyaka'da kulüpteki sıkıntılar nedeniyle büyük moral çöküntüsü yaşayan futbolcular, kongreye kadar görevi sürdüren yönetimden para bekliyor. Başkan Mutlu Altuğ ve yöneticilerin dün tesislere gelip futbolcularla toplantı yaptığı ama en azından bir miktar harçlık dağıtılmasını isteyen takımı kampa gitmeye ikna edemedikleri öğrenildi. Karşıyaka'da Cihan Büyükoral'ın başkanlıktan istifa ettiği divan kurulu yönetiminde de seçim tarihi 24 Ocak olarak belirlendi. Başkanlığa vekalet eden Ferruh Ergezen, divan yönetimine yeniden aday olacaklarını, bu süreçte camiayla görüşerek yönetimsiz kalan kulüp için çözüm yolu arayacaklarını söyledi.
ANTRENMAN SAHASI BALÇIK TARLASINA DÖNDÜ
Antalya kampına gitmeyip İzmir'de çalışma kararı alan Karşıyaka'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının zemini de içler acısı halde. Ekim ayında sahanın sulandığı tatlı su kuyusunun elektriği ödenmeyen borç yüzünden kesilince çimleri kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da yönetim, para bulup zemine her yıl yapılan ara ekimi de yaptıramadı. 2011-12 sezonu öncesi 300 bin TL harcanarak drenajı, toprağı ve zemini tamamen yeniletilen antrenman sahasının çimleri önce sarardı ardından yağmurlarla balçığa döndü. Futbolcular antrenmanlarda sahada ayakta durmakta bile güçlük çekiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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