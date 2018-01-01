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Karşıyaka'da kamp krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem Başkan Mutlu Altuğ hem de Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın en kritik dönüm noktasında istifa ettiği, yeni puan silme cezası almaması için önünde acil ödenmesi gereken...

Karşıyaka'da kamp krizi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem Başkan Mutlu Altuğ hem de Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın en kritik dönüm noktasında istifa ettiği, yeni puan silme cezası almaması için önünde acil ödenmesi gereken 2 milyon TL'yi aşkın eski yabancı futbolcu borcu bulunan Karşıyaka'da şimdi de kamp krizi yaşanıyor. Düşme hattındaki yeşil-kırmızılılarda ikinci yarının hazırlıklarını 23 Aralık'tan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren futbolcular, Antalya'da yarın başlayacak kampa gitmek istemediklerini bildirdi.
Antalya'da 13 Ocak'a kadar sürmesi planlanan kampın 70 bin TL civarında tutan masrafını Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın karşılayacağı Karşıyaka'da para alamayan futbolcular olağanüstü seçimli genel kurula kadar fiilen görevde kalacak yönetime, "Kamp masrafını bize verin İzmir'de çalışalım. Kampa gideceksek de en azından harçlık alalım" resti çekti. Can'ın ayrıldığı, Ali Say'ın ayrılmak istediği Karşıyaka'da tesislerdeki su sıkıntısı yüzünden antrenmanlar da halen aksıyor.

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