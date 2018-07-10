Karşıyaka'da kale Mehmet'e emanet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de forma giymek istemediği için antrenmanlara çıkmayan Erhan Erentürk'ü Altınordu'ya uğurlayan Karşıyaka, yeni sezonda kalesini yine altyapı patentli Mehmet Aksoy'a emanet edecek. Transfer yasağı bulunan kulüpte son iki sezondur aralıksız olarak A takım kadrosunda yer alıp Erhan'ın gerisinde yedek bekleyen 20 yaşındaki file bekçisi geçen yıl 2. Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta kaleyi korudu. Genç oyuncu, yeni sezonda Erhan'ın yerine takımın birinci kalecisi olacak. Yeşil-kırmızılı kadroda Mehmet'in yanı sıra yine altyapıdan çıkıp henüz profesyonel tecrübesi olmayan 20 yaşındaki kaleci Erdoğan ve 19 yaşındaki Efe de yer alıyor.

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