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Karşıyaka'da İskender ümitli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () YENİ sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenildikten sonra ikinci özel provada Turgutluspor'a 2-1 mağlup olan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, geleceğe umutla baktığını...

Karşıyaka'da İskender ümitli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

YENİ sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenildikten sonra ikinci özel provada Turgutluspor'a 2-1 mağlup olan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, geleceğe umutla baktığını dile getirdi.

Sezonun ilk maçına Van deplasmanında çıkacaklarını bu yüzden hazırlık maçlarını da dış sahada oynamayı tercih ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Turgutluspor'la çok güzel bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için faydalı oldu, çok memnunum. Kendi oyun anlayışımızı oturtmaya çalışıyoruz, ciddi anlamda iyi oynadığımızı ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"Futbolun güzelliği galibiyet ve gol olduğu için bu konuda kendimizi şanssız hissediyorum" diyen teknik patron İskender, "Bu işi de hallettiğimiz zaman oyunumuz skora yansıyacak. Gol attıkça gençlerimizin özgüveni gelecek. Ben takımımdan memnunum. Geleceğe hep ümitle bakıyorum. İyi gittiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Teknik direktör İskender, kendilerini ağırlayan Turgutluspor'a da başarı diledi. Kaf-Kaf'ta U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda ter döken genç forvet Doğukan İnci, turnuvanın sona ermesiyle takıma döndü. Yeşil-kırmızılılarda Görkem'in darbeye bağlı sakatlığı bulunuyor.

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