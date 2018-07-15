Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Karşıyaka'da İskender memnun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği sezona evinde hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, oyuncularının performansından son derece memnun olduğunu söyledi.  Ligde fark yaratmak istediklerini...

Karşıyaka'da İskender memnun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği sezona evinde hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, oyuncularının performansından son derece memnun olduğunu söyledi. 
Ligde fark yaratmak istediklerini belirten tecrübeli teknik patron, "Takımdan çok memnunum. Tecrübeli, genç herkes son derece istekli çalışıyor. Karşıyaka'da yeni sezonda takımın ağabeyleri kadrodaki gençleri zorlayacak. Takımı gençler taşıyacak" diye konuştu. 
Yeşil kırmızılılar, sezon öncesi ilk hazırlık maçını çarşamba günü Altınordu U21 takımıyla oynayacak. Karşıyaka, cuma günü Foça'ya tekne turuna giderek moral depolayacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325