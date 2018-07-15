Karşıyaka'da İskender memnun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği sezona evinde hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, oyuncularının performansından son derece memnun olduğunu söyledi.
Ligde fark yaratmak istediklerini belirten tecrübeli teknik patron, "Takımdan çok memnunum. Tecrübeli, genç herkes son derece istekli çalışıyor. Karşıyaka'da yeni sezonda takımın ağabeyleri kadrodaki gençleri zorlayacak. Takımı gençler taşıyacak" diye konuştu.
Yeşil kırmızılılar, sezon öncesi ilk hazırlık maçını çarşamba günü Altınordu U21 takımıyla oynayacak. Karşıyaka, cuma günü Foça'ya tekne turuna giderek moral depolayacak.