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Karşıyaka'da ipler gerildi

KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçilmesiyle tüm şubelerin gelirler ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını, ayrıca yönetimi güçlendirmek için kongreye gidebileceklerini açıklamalarının ardından...

Karşıyaka'da ipler gerildi
KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçilmesiyle tüm şubelerin gelirler ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını, ayrıca yönetimi güçlendirmek için kongreye gidebileceklerini açıklamalarının ardından kulisler hareketlendi.
Başkan Altuğ ile bir süredir zaten tek kasa gibi çalıştıklarını, başkanla polemiğe girip basın önünde tartışmanın kulübe zarar vereceğini söyleyen Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Basketbol şubesinde görev yapmasına rağmen bu sezon eski futbolculardan Kahe'nin alacağı ve bazı oyuncuların peşinatları için elini cebine atan Büyükkarcı'nın olası bir kongre için liste çalışmalarına başladığı iddia edildi.
Turgay Büyükkarcı'ya şube yönetiminden isimler ve camiadan bir kesmin de adaylık baskısı yaptığı öğrenildi. Şubedeki görevini sürdüren ve gelişmelerle ilgili yorum yapmayan Büyükkarcı, "Ben de yönetimin takviye edilmesi gerektiğini düşünüyorum" demekle yetindi. Alınmış bir kongre kararı olmadığını, öncelikle dışarıdan destekle yönetimi güçlendirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Altuğ ise, "Aday olmak isteyen çıkar kongre zamanını bekler. Tek kasadan rahatsız olan varsa kendi bileceği iş. Şubeden hesapların gelmesini bekliyoruz ama hala gelen birşey yok. Şubeden aldığımız para iddia edildiği gibi 1.3 milyon TL de değil. Konu basketbolun parasına el koyacağız gibi çarpıtılmasın" diyerek köprüleri attı. 

     

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