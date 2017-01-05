Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Karşıyaka'da ince hesaplar

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, ikinci yarıda fikstür avantajından da faydalanarak TFF 1'inci Lig'e dönmek istediklerini söyledi. ABD tatilinden...

Karşıyaka'da ince hesaplar
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, ikinci yarıda fikstür avantajından da faydalanarak TFF 1'inci Lig'e dönmek istediklerini söyledi.
ABD tatilinden dönen Altuğ, kendisi yurt dışındayken görevden ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ün gitmesine üzüldüğünü belirterek, "Telefonla birçok kez görüştük. Sonuçta ayrılık ailevi sebeplerden kaynaklandığı için engel olamadık. Kalmasını isterdim ama yerine gelen hocamız Turgut Uçar, kulübümüzü iyi tanıyan, sorumluluklarının farkında, takımı iyi yerlere getirebilecek bir isim" diye konuştu.
İlk yarıda hedef belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Altuğ, "Artık önümüzü daha rahat görüyoruz. Hedefimiz ilk etapta play off oynayıp TFF 1'inci Lig'e ulaşmak.
İlk yarıda sağlıklı bir kamp dönemi geçirememiştik. Şimdi Antalya'da iyi bir çalışma ortamı yakalandı. İkinci yarıda fikstür de lehimize dönecek. Ankaragücü, Gümüşhane, Eyüpspor, Hatayspor, Niğde Belediyespor gibi rakiplerle içeride oynayıp, nispeten daha kolay deplasmanlara gideceğiz. Hedefe ulaşabiliriz" dedi. Altuğ, takımdan ayrılmak için alacaklarını bırakıp peşinatının 90 bin TL'sini geri ödeyen İbrahim Kaş konusunda karlı çıktıklarını belirtti.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55