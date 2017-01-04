Karşıyaka'da ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Kampa götürülen gençleri denemek için 7 Ocak Cumartesi günü maç yapacak amatör bir takım arayan Karşıyana'nın pazar günü Eskişehirspor'la oynayacağı müsabaka iptal oldu. Karşıyaka, kampın son günü olan pazar günü karşılaşacak üst ligden güçlü rakiplerle temasta. Başkan Mutlu Altuğ'un yurt dışında olduğu yeşil-kırmızılılarda 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu ve yöneticiler Serhat Bayülken ile Serdar Işıldar, kampı ziyaret ederek takımla bir araya geldi. FOTOĞRAFLI
Kampa götürülen gençleri denemek için 7 Ocak Cumartesi günü maç yapacak amatör bir takım arayan Karşıyana'nın pazar günü Eskişehirspor'la oynayacağı müsabaka iptal oldu. Karşıyaka, kampın son günü olan pazar günü karşılaşacak üst ligden güçlü rakiplerle temasta. Başkan Mutlu Altuğ'un yurt dışında olduğu yeşil-kırmızılılarda 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu ve yöneticiler Serhat Bayülken ile Serdar Işıldar, kampı ziyaret ederek takımla bir araya geldi. FOTOĞRAFLI