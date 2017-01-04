Karşıyaka'da ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Devrenin ilk haftasında cezalı olduğu için özel izin verilen Tayfun dışında tam kadro çalışan yeşil kırmızılılarda ağır antrenmanlara rağmen sakatlık yaşanmaması teknik direktör Turgut Uçar ve ekibinin yüzünü güldürüyor. Karşıyaka, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın 2'nci Lig Beyaz Grup'tan Konya Anadolu Selçukspor'la oynayacak.

Kampa götürülen gençleri denemek için 7 Ocak Cumartesi günü maç yapacak amatör bir takım arayan Karşıyana'nın pazar günü Eskişehirspor'la oynayacağı müsabaka iptal oldu. Karşıyaka, kampın son günü olan pazar günü karşılaşacak üst ligden güçlü rakiplerle temasta. Başkan Mutlu Altuğ'un yurt dışında olduğu yeşil-kırmızılılarda 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu ve yöneticiler Serhat Bayülken ile Serdar Işıldar, kampı ziyaret ederek takımla bir araya geldi. FOTOĞRAFLI